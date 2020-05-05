Врачи клубов АПЛ обеспокоены планами по возобновлению сезона 2019/20 – известна ориентировочная дата первых матчей

Английские врачи призвали не торопиться с решением возобновить сезон 2019/20.

Медики всех 20-ти клубов АПЛ прислали электронное письмо в адрес медицинского представителя Лиги Марка Джиллета и директора по футболу Ричарда Гарлика. В нем врачи перечислили около 100 вопросов и проблем, связанных с возвращением команд к тренировкам.

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Медицинский персонал каждого клуба предупреждает о наличии нерешенных проблем, связанных с COVID-19. В частности, вопрос о тестировании и страхования как игроков, так и членов их семей, повышенный риск передачи вируса во время поединка (в частности, через пот), игнорирование установок некоторыми клубами и т.д., сообщает The Athletic.

Пока что ожидается, что 12 июня соревнования в Премьер-лиге могут возобновиться, хотя Великобритания вышла на первое место по количеству смертей в Европе от коронавируса.

Напомним, на момент остановки АПЛ Ливерпуль уверенно лидировал, опережая Манчестер Сити на 25 очков.

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