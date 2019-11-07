Врачи Эвертона сделали оптимистичный прогноз по поводу срока восстановления Андре Гомеша

Главный тренер Эвертона Марку Силва рассказал об ориентировочных сроках восстановления хавбека Андре Гомеша, который получил тяжелую травму в матче против Тоттенхэма.

Мы, конечно, не можем назвать точную дату возвращения Гомеша. Единственное, что нам сообщил медицинский штаб – Андре может выйти на поле еще в этом сезоне.

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Операция прошла хорошо. Мы не уверены на все сто, но у нас есть надежда на то, что Андре сможет восстановиться от этой ужасной травмы до конца этого сезона.

Перед тренировкой во вторник он появился на нашей базе. Для ребят это было отличным стимулом для работы – мы почувствовали его поддержку, даже несмотря на то, что он пробыл с нами всего несколько минут", – цитирует Силву Sky Sports.

Напомним, в 11-го тура АПЛ против Тоттенхэма Гомеш получил ужасную травму после столкновения с Соном Хын Мином и Сержем Орье. Португальский хавбек получил перелом ноги со смещением. Во вчерашнем матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды Сон Хын Мин попросил прощения у игрока Эвертона.

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