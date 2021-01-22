Врача Марадоны подозревают в подделке подписи легенды
Смерть Диего Марадоны продолжает обретать скандальные подробности. У следствия появились новые претензии к врачу.
Леопольдо Луке подозревается в подделке подписи Диего Марадоны на нескольких важных документах, сообщает Marca. Луке был личным врачом легенды аргентинского футбола.
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Анализы экспертного заключения были получены прокуратурой Сан-Исидро, которая сейчас расследует возможность противоправных действий, приведших к смерти футболиста.
Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября прошлого года после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.
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