Смерть Диего Марадоны продолжает обретать скандальные подробности. У следствия появились новые претензии к врачу.

Леопольдо Луке и Диего Марадона / фото из соцсетей

Леопольдо Луке подозревается в подделке подписи Диего Марадоны на нескольких важных документах, сообщает Marca. Луке был личным врачом легенды аргентинского футбола.

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Анализы экспертного заключения были получены прокуратурой Сан-Исидро, которая сейчас расследует возможность противоправных действий, приведших к смерти футболиста.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября прошлого года после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.

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