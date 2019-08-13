"Врач сказал, что еще немного и пришлось бы ампутировать ногу", – Карраскаль рассказал о тяжелой травме

Вингер Карпат Хорхе Карраскаль, который выступает в Ривер Плейт, рассказал о необычной травме.

После перехода в Севилью Карраскаль получил травму мениска на правом колене. На одной из тренировок футболист почувствовал головокружение и тошноту.

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"Я просил маму отвезти меня в клинику. Нога оказалась зараженной. Там обнаружили какой-то вирус или инфекцию. Тогда врач сказал, что если бы меня привезли на пару дней позже, может быть, пришлось бы ампутировать ногу. Мне повезло", – цитирует Карраскаль Сlarin.com.

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Напомним, Карраскаль выступает за Ривер Плейт на правах аренды. Контракт колумбийского футболиста принадлежит Карпатам.