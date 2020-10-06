"У нас есть некоторые осложнения снова. Положительными оказались Лунин, Панькив и Любомир Тошич. По правилам федерации футбола Франции и по внутренним законам, эти люди сейчас идут на изоляцию. Будем думать, как их доставить на изоляцию домой.

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Остальные члены команды готовится к тренировке, и пока никаких осложнений в этом плане нет. Команда продолжает тренироваться и готовиться к матчу в штатном режиме. Насколько я знаю, французская команда тестируется сегодня. Их результаты будут под вечер, и никто не знает, чего ожидать там", – заявил Бецко в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, товарищеский матч Украина – Франция запланирован на завтра (7 октября), начало в 22:10. После этого "сине-желтые" должны были провести поединки с Германией и Испанией в рамках Лиги наций.

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