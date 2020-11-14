Как известно, накануне поединка против команды Йоахима Лёва в лагере сборной Украины обнаружили 5 случаев инфицирования COVID-19, из которых 4 – у футболистов (Ярмоленко, Цыганков, Коваленко и Сидорчук). Повторное тестирование "сине-желтых" не выявило новых положительных случаев, поэтому матч пройдет по графику – 14 ноября в 21:45.

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Врач Бундестим Тим Майер считает такое решение оправданным.

"Мы доверяем органам здравоохранения, которые сработали очень тщательно. Во время игры риск заражения намного ниже, чем в окружающей среде, котрую легче контролировать. Кроме того, два подряд отрицательные тесты дают безопасность, особенно в день поединка", – цитирует Майера официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Поединок Германия – Украина стартует в 21:45. Обе команды после 4-х туров набрали по 6 очков.

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