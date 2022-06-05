Сотрудник медицинского штаба Металлиста 1925 U-19 защищает родной Харьков в составе территориальной обороны, сообщает Instagram клубу.

Тренировочный центр Металлиста 1925 потерпел разрушения вследствие попадания российской ракеты

Стефан Потимков находится на должности начальника медицинской службы в составе 228-го отдельного батальона терробороны Харькова.

Напомним, продолжается уже 102-й день войны, которую рашисты развязали против Украины. Харьков является одним из городов, которые сильно пострадали от нашествия орков, однако ВСУ смогли частично выбить из харьковского направления.

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