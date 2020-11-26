"Врач из Люцерна – лучший дебютант сборной Украины", – Яремчук иронично зажег на странице УАФ
21:08 - Читати українською
У Романа Яремчука не только хорошие бомбардирские навыки, а и чувство юмора.
Матч отменен
УАФ на своей странице в Instagram похвасталась, что за 2020-й год за сборную Украины дебютировали сразу 9 игроков, и предложила подписчикам выбрать лучшего.
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Свое мнение по этому решил выразить форварда "сине-желтых" Роман Яремчук, который оставил комментарий – "врач из Люцерна".
Напомним, именно главный медик Люцерна запретил проводить матч Лиги наций Швейцария – Украина, из-за чего УЕФА присудил нашим ребятам техническое поражение.
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