У Романа Яремчука не только хорошие бомбардирские навыки, а и чувство юмора.

УАФ на своей странице в Instagram похвасталась, что за 2020-й год за сборную Украины дебютировали сразу 9 игроков, и предложила подписчикам выбрать лучшего.

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Свое мнение по этому решил выразить форварда "сине-желтых" Роман Яремчук, который оставил комментарий – "врач из Люцерна".

Напомним, именно главный медик Люцерна запретил проводить матч Лиги наций Швейцария – Украина, из-за чего УЕФА присудил нашим ребятам техническое поражение.

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