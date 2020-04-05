Врач французского клуба совершил суицид после заражения коронавирусом

Бернар Гонсалес – главный врач французского Реймса – покончил с собой после того, как ему диагностировали COVID-19.

Врач первой команды Реймса совершил самоубийство. Трагедия произошла в его доме, а сам Бернар Гонсалес, которого знала вся Франция, оставил предсмертную записку. Вероятно, что причиной такого решения стал положительный тест на COVID-19, информирует Le Parisien.

Лопнуло колесо на большой скорости – стали известны основные детали гибели Рейеса

60-летний врач и его жена, у которой тоже обнаружили болезнь, находились на самоизоляции. "Я шокирован этой новостью. Разговаривал с ним на прошлой неделе, Бернар ни разу не касался этой темы. Мне очень жаль – это был очень хороший человек, преданный своему делу", – сказал Арно Робин, который является мэром города Реймс.

Напомним, из-за пандемии коронавируса вся футбольная Европа, кроме Беларуси, ушла на карантин. Перенесены также еврокубковые матчи и Евро-2020.

Граєш або отримуєш 0:3, ліміт на здорових футболістів, переїзд у Китай, або Чи виправдана паніка Динамо