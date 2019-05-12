Врач Динамо рассказал о тяжести травм Буяльского и Кадара

Главный врач киевского Динамо Леонид Миронов поделился подробной информацией о повреждениях, полученных Виталием Буяльским и Тамашом Кадаром.

Глава медицинского штаба Динамо поделился своими мыслями относительно состояния двух игроков, которые не смогли доиграть матч против Зари.

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"В Буяльского перелом двух ребр – шестого и седьмого, причем одно из смещением. Сейчас он находится в клинике, в палате интенсивной терапии, поскольку у него был сильный болевой синдром. Через несколько дней его выпишут из больницы.

Что касается Кадара, то Тамаш почувствовал во время игры мышечный спазм. Сегодня он приедет на базу, отправим его на УЗИ и МРТ, после чего можно будет говорить о характере повреждения более основательно. Пока же трактуем как обычное растяжение или спазм мышц задней поверхности бедра", – подытожил Миронов, давая комментарий клубному сайту.

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Напомним, Динамо не смогло победить Зарю в матче 28-го тура УПЛ и отпустило Шахтер уже на 11 пунктов.