toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Врач Динамо рассказал о тяжести травм Буяльского и Кадара

12 мая 12:21 296 Читати українською
Врач Динамо рассказал о тяжести травм Буяльского и Кадара
Виталий Буяльский / Фото ФК Динамо

Главный врач киевского Динамо Леонид Миронов поделился подробной информацией о повреждениях, полученных Виталием Буяльским и Тамашом Кадаром.

11’ Назарий Русин
 
Силас 90+1’
11’ Назарий Русин
90+1’ Силас

Глава медицинского штаба Динамо поделился своими мыслями относительно состояния двух игроков, которые не смогли доиграть матч против Зари.

Динамо – Заря: Буяльский получил травму в матче – хавбек покидал поле на носилках

"В Буяльского перелом двух ребр – шестого и седьмого, причем одно из смещением. Сейчас он находится в клинике, в палате интенсивной терапии, поскольку у него был сильный болевой синдром. Через несколько дней его выпишут из больницы.

Что касается Кадара, то Тамаш почувствовал во время игры мышечный спазм. Сегодня он приедет на базу, отправим его на УЗИ и МРТ, после чего можно будет говорить о характере повреждения более основательно. Пока же трактуем как обычное растяжение или спазм мышц задней поверхности бедра", – подытожил Миронов, давая комментарий клубному сайту.

Никита Шевченко: Тяжелая поездка в автобусе добавила нам злости в матче против Динамо

Напомним, Динамо не смогло победить Зарю в матче 28-го тура УПЛ и отпустило Шахтер уже на 11 пунктов.

blog_ava
Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
13:25
760
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Тамаш Кадар Тамаш Кадар Динамо Киев - Заря Виталий Буяльский Виталий Буяльский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
    Німеччина — 12:38128 Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
3
час
:
14
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук