Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский наконец получает шанс сыграть с первых минут в Серии А в этом сезоне.

29-летний хавбек выйдет в стартовом составе на встречу 14-го тура итальянского первенства против Лечче. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Для Руслана это первое за 8 последних поединков попадание в старт. Ранее Малиновский начинал в запасе дуэли с Наполи, Эмполи, Лацио, Сассуоло (вообще не вышел на поле), Удинезе, Фиорентиной и Ромой.

В этом сезоне Руслан наиграл всего 415 минут в 12 матчах за бергамасков, записав в свой актив один гол и результативную передачу. Аталанта пока идет четвертой с 27 очками.

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