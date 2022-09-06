"Честно говоря, расписание Тоттенхэма – это безумие. Мы сыграли три матча за шесть дней в рамках АПЛ, сейчас мы играем после четырех дней, но начинается сложный отрезок из 3 матчей. Против Марселя в Лиге чемпионов, Ман Сити на выезде, Спортинг на выезде за шесть дней. Вероятно, я впервые вижу такое в своей карьере.

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Честно говоря, я пытаюсь проверять расписание других команд и вижу, что в этой ситуации выглядит, будто Тоттенхэм наказывают. Думаю, нам очень не повезло. В будущем я также буду говорить с клубом о том, что мы должны уделять большое внимание дискуссиям с Премьер-лигой, потому что такой график оставлять нельзя.

На один день больше или на один день меньше может полностью изменить вашe жизнь, потому что вы рискуете потерять очки. Думаю, это нехорошо для такой команды, как Тоттенхэм. Если вы хотите начать мыслить как победитель, вы должны позаботиться о деталях. Детали расписания очень важны для каждого клуба, особенно для клуба, который хочет бороться за что-то важное. Я думаю, что мы можем добиться большего успеха в будущем", – цитирует Конте Football London.

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