Из-за участия в Клубном ЧМ-2025 Аль-Хиляль принял решение о снятии команды с розыгрыша Суперкубка Саудовской Аравии. Об этом команда сообщила на своем официальном сайте.

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"Жеребьевка Суперкубка Саудовской Аравии, которую провели 19 июня 2025 года, состоялась лишь через день после стартового матча Аль-Хиляля на групповом этапе Клубного чемпионата мира. Представитель Саудовской Аравии продолжил свои выступления на турнире, дойдя до четвертьфинала 4 июля, где уступил Флуминенсе (1:2). После этого матча команде пришлось остаться в США еще на три дня из-за ограничений на перелеты, что сократило ежегодный отпуск игроков лишь с 24 дней до 21 дня.

Это нарушает пункт (5.6) обязательных контрактов, включенных в приложения к Положению о профессионализме и статусе игроков, выданного SAFF, который предусматривает, что игроки имеют право на не менее 28 дней ежегодного отпуска", – сообщили представители Аль-Хиляля в официальном письме, направленном в Федерацию футбола Саудовской Аравии (SAFF).

Добавим, что в полуфинале Суперкубка Аль-Хиляль должен был сыграть против Аль-Кадисии 20 августа.

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