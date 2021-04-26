Дубль Виктора Цыганкова в ворота Ингульца вывел его на шестое место среди лучших голеадоров "бело-синих" в чемпионатах Украины.

"Наконец-то мы чемпионы, что не может не радовать. Прежде всего это победа для наших болельщиков, настоящих болельщиков, которые поддерживают в любой ситуации.

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Хотелось поставить точку в чемпионате именно сегодня, на родном стадионе. Пора было становиться чемпионами. Мой дубль? Не имеет значения, кто забивал, главное, что команда победила. Чемпионский трофей тяжелый – впервые держал его в руках, приятные ощущения", - цитирует Цыганкова официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо в матче с Ингульцом досрочно оформило чемпионство, разгромив подопечных Сергея Лавриненко со счетом 5:0. Дублем отметился Виктор Цыганков, доведя количество результативных попыток в текущем сезоне до 12-ти.

Полузащитник Динамо сумел обойти в бомбардирском рейтинге Динамо в УПЛ нынешнего тренера киевлян Олега Гусева, на счету которого было 58 голов. От пятого места, которое занимает Виктор Леоненко, Цыганкова отделяет лишь один гол – в активе 23-летней звезды киевлян сейчас 60 метких выстрелов.

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