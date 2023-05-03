"Мы счастливы, ведь удалось взять три очка. Это был тяжелый матч, хотя мы могли забивать больше, но самое главное – три очка. Нам предстоит сыграть шесть финалов, поэтому настраиваемся на эти поединки.

"Украденный" арбитром гол в видеообзоре скандального матча Шахтер – Минай

Радуюсь, что помогаю команде. В каждой игре мы берем по три балла – это основное, а я мог бы и не забивать, только бы команда побеждала! Три очка в этом случае – самое приятное.

Достиг ли я уже оптимальных кондиций? Автоматизм моего взаимодействия с игроками растет, а также вернулись такие хорошие вингеры, как Зубков и Швед, с которыми имею хорошее взаимопонимание, что только на пользу команде. Доверие тренера добавило уверенности и надежды. Клуб верит в меня, я также отношусь к Шахтеру с любовью, то есть у нас прекрасные отношения.

Относительно шансов на чемпионство... Мы на завершающей стадии чемпионата, и еще будут поединки с конкурентами, с тем же СК Днепр-1. Сейчас все в наших руках. Но чтобы взять титул, нужно биться во всех матчах", – цитирует Траоре официальный сайт "горняков".

Напомним, в текущем сезоне Лассина провел за Шахтер 30 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста. После 24-х туров дончане лидируют в турнирной таблице УПЛ, опережая СК Днепр-1 на 5 очков (у днепрян есть еще игра в запасе).

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