"У меня впереди два дня спокойствия, и я собираюсь воспользоваться ими. В этой работе есть прекрасные вещи, но существует такая большая разница в ощущениях после победы и после поражения... Выигранные партии важны. Они вселяют уверенность.

Барселона – Валенсия – 3:1 – видео голов и обзор матча

Я не знаю, почему Камп Ноу не заполнен. Мы должны подчеркнуть отношение тех, кто приехал. В эту среду я надеюсь, что их будет еще больше. Те, кто приехали, были феноменальными. Они помогли нам осуществить камбэк. Мы должны убедить публику.

На этой неделе у нас будет три домашних матча, это приятно. Я должен отметить отношение команды к делу, несмотря на неудачный старт. Мы правильно отреагировали на быстро пропущенный гол, хорошо сыграли и заслужили победу. Мне нужно вернуть команде спокойствие. Когда пропускаешь так рано, это психологическая проблема. Мы хорошо действовали, когда мяч был под нашим контролем, играли глубоко и, думаю, заслужили победу", – цитирует Кумана Marca.

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