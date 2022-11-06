Главный тренер Арсенала Микель Артета проанализировал победу над Челси (1:0), которая снова вывела "канониров" в лидеры Премьер-лиги.

Ранее испанец отказывался комментировать шансы "канониров" на чемпионство АПЛ, но после победы на Стемфорд Бридж признал, что его команда является одним из претендентов.

Зинченко рассмешил фанатов неуклюжим вбрасыванием аута – курьез дня

"Да, сегодня Арсенал борется за титул, но завтра нам будет тяжело. Просто посмотрите на то, что сделал Манчестер Сити за последние 6 лет. Имея лучшего менеджера и лучшую команду в мире, они стабильно демонстрировали это во всех соревнованиях.

Мы постепенно становимся лучше как команда, соревнуемся гораздо лучше и добываем действительно хорошие результаты, но впереди длинная дорога.

Это фантастически видеть, как команда делает еще один шаг. Сегодня мы оказались под серьезным давлением, мы потеряли первое место после победы Манчестер Сити в субботу. Готовились выиграть, но прийти и сделать это не так легко. Я счастлив, что мы это сделали", – цитирует Артету Sky Sports.

В 13 матчах Арсенал набрал 34 очка и лидирует в турнирной таблице АПЛ. Александр Зинченко вернулся после травмы и отыграл почти весь поединок.

Арсенал переиграл Челси в дерби – Зинченко получил крутые оценки, оформил 2 курьеза матча и возвращение лидерства в АПЛ