"Впереди чемпион Европы и победитель Лиги наций", – Шовковский в предвкушении матча с Португалией

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Александр Шовковский уже настраивает футболистов и болельщиков на предстоящий матч с португальцами.

Экс-голкипер сборной Украины и киевского Динамо, а ныне один из тренеров национальной команды Александр Шовковский эмоционально прокомментировал победу сборной Украины над Литвой (2:0) в социальной сети Facebook.

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"Литва уже осталась в прошлом! А мы смотрим только в будущее! Впереди Чемпионы Европы и победители Лиги наций! Харьков, спасибо! До встречи в Киеве!", – написал Шовковский на своей странице в Facebook.

Напомним, сборная Украины в матче 7-го тура отбора Евро-2020 уверенно одолела сборную Литвы и вплотную приблизилась к выходу в финальную часть турнира. Украинцам осталось провести еще два поединка: 14 октября в Киеве они будут принимать сборную Португалии, а 17 ноября завершат отборочный цикл на выезде с командой Сербии.

Сейчас наши ребята возглавляют турнирную таблицу группы В с 16 пунктами, далее следуют португальцы (11 очков и игра в запасе) и сербы (7 зачетных баллов и одна игра в запасе).

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