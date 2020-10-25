Боруссия повела в счете на 15 минуте, когда Штиндль сориентировался на отскок мяча в штрафной быстрее всех и пробил вратаря. Однако, Матета сначала добил мяч в ворота после удара Куайсона в штангу, а чуть позже оформил дубль. Менхенгладбах отыгрался на 76 минуте, когда Хофманн реализовал пенальти. А чуть позже он же ассистировал Гинтеру с углового, оформив победу для "жеребцов".

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Таким образом, Боруссия М набрала 8 очков и поднялась на 5 место после 5 туров, Майнц с 0 в графе зачетных баллов остался на дне турнирной таблицы.

Боруссия Д одержала разгромную победу в Рурском дерби и продолжила позорную серию Шальке