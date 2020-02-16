Впечатляющее достижение Левандовски в видеообзоре матча Кельн – Бавария – 1:4

Бавария разбила Кельн в матче 22-го тура Бундеслиги, а Роберт Левандовски в очередной раз удивляет своими бомбардирскими подвигами. Смотрите видео голов и обзор матча Кельн – Бавария.

Бавария начала забивать уже на первых минутах. Левандовски и Коман уже на 5 минуте забили по голу. Интересно, что этот гол стал 40-м для Левандовски в матчах за клуб и сборную в текущем сезоне. Гнабри продолжил дело партнеров, сделав счет разгромным на 12 минуте. Во втором тайме Серж оформил дубль, на что забитым мячом сумел ответить Марк Ут.

Бавария уничтожила Кельн, Шальке с Майнцом расписали ничью: 22-й тур Бундеслиги, воскресенья

Таким образом, Бавария набрала 46 пунктов и возглавила Бундеслигу, Кельн с 23 очками остался четырнадцатым.