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Впечатляющее достижение Левандовски в видеообзоре матча Кельн – Бавария – 1:4

16 февраля 22:17 71 Читати українською
Впечатляющее достижение Левандовски в видеообзоре матча Кельн – Бавария – 1:4
Мюллер и Левандовски / фото ФК Бавария

Бавария разбила Кельн в матче 22-го тура Бундеслиги, а Роберт Левандовски в очередной раз удивляет своими бомбардирскими подвигами. Смотрите видео голов и обзор матча Кельн – Бавария.

70’ Марк Ут
 
Роберт Левандовски 3’
Кингсли Коман 5’
Серж Гнабри 12’
Серж Гнабри 66’
3’ Роберт Левандовски
5’ Кингсли Коман
12’ Серж Гнабри
66’ Серж Гнабри
70’ Марк Ут

Бавария начала забивать уже на первых минутах. Левандовски и Коман уже на 5 минуте забили по голу. Интересно, что этот гол стал 40-м для Левандовски в матчах за клуб и сборную в текущем сезоне. Гнабри продолжил дело партнеров, сделав счет разгромным на 12 минуте. Во втором тайме Серж оформил дубль, на что забитым мячом сумел ответить Марк Ут.

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Таким образом, Бавария набрала 46 пунктов и возглавила Бундеслигу, Кельн с 23 очками остался четырнадцатым.

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Видеоновости Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария Бавария Кельн Кельн Германия Кельн - Бавария
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