"Хочу поблагодарить Шахтер. Клуб, можно сказать, вернул меня домой. Когда Шахтер вышел на меня с предложением, то я долго не думал и согласился. За 1-2 недели все решилось.

Феноменальная расточительность Мудрика в видеообзоре исторического матча Шахтер – Металлист 1925

Эмоции зашкаливали, но я справился. В первой игре 0:0 – не очень хороший результат. Соперник больше оборонялся, было тяжело, однако мы будем работать. Конечно, в Шахтере много новых игроков было тяжело. Я провел только две тренировки, но есть время до нового матча, успеем еще немного сыграться.

Возвращение в Украину – это принципиальная позиция, очень эмоциональный момент. Сейчас все верят в нашу победу. Футбол, другие виды спорта – это ничто по сравнению с нашей победой. Все украинцы, конечно, ждут этого", – сказал Петряк в комментарии для пресс-службы Шахтера.

Шахтер потерял очки уже на старте сезона, не сумев обыграть Металлист 1925