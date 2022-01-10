"Пока что конкретики особо нет. Надеюсь, на этой неделе буду знать о дальнейшем переходе. У меня осталось полгода контракта с Шахтером. Сейчас нужно рассмотреть все варианты и принять решение. Хотелось бы попробовать себя за границей. Будет ли это в Украине или за границей – пока точно не знаю.

Александрия распрощалась с двумя игроками

Я пока не владею информацией, чтобы конкретно сказать, где это будет – в Украине, будут ли это условные Металлист, Кривбасс или еще какая-то команда. Возвращение в Мариуполь – точно нет. А как будет дальше – не знаю. На этой неделе я встречаюсь с агентом, буду разговаривать с Сергеем Палкиным, и буду принимать решение", – рассказал Кирюханцев в комментарии Tribuna.

Отметим, что Игорь провел первую часть сезона в составе Александрии, однако его аренда подошла к концу в декабре 2021 года. За александрийцев защитник провел 11 матчей, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

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