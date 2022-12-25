Соглашение 32-летнего кипера с "горожанами" завершается летом, но его уже ждут за океаном, утверждает SportArena.

Карпаты интересуются экс-форвардом Динамо – среди запасных вариантов еще один нападающий из УПЛ

Один из клубов США готов предложить Ильющенкову контракт. Если же игрок решит остаться в Украине, то здесь также есть вариант трудоустройства. Карпаты могут вернуть вратаря, уже выступавшего за них с 2011 по 2015 годы. Правда, статистика Ильющенкова в составе "львов" выглядела довольно грустно – 23 матча, только 3 "сухих" и 37 пропущенных мячей.

Напомним, Львов завершил первую часть УПЛ на последней строчке таблицы. Ильющенков был основным кипером команды – 10 матчей, один "сухой" и 13 пропущенных ударов.

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