"Возвращение в Динамо или Бундеслига", – агент рассказал о будущем Самбрано, который принадлежит киевлянам

Агент защитника Карлоса Самбрано, чей контракт принадлежит Динамо, рассказал о вариантах продолжения карьеры перуанца.

"Я вижу несколько возможностей для его трудоустройства в Германии, где Карлос оставил о себе добрую память. Мне звонят из клубов Европы. Это хороший знак", – сказал агент футболиста Элио Касарето в комментарии extra.com.pe.

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Кроме того, по его словам, Самбрано также может вернуться в Динамо, которое нуждается в усилении линии защиты.

Напомним, Карлос Самбрано принадлежит киевскому Динамо, но выступает за Базель на правах аренды, которая рассчитана до лета текущего года. У швейцарского клуба есть право выкупа игрока.

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