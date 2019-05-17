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"Возвращение в Динамо или Бундеслига", – агент рассказал о будущем Самбрано, который принадлежит киевлянам

17 мая 10:32 171 Читати українською
"Возвращение в Динамо или Бундеслига", – агент рассказал о будущем Самбрано, который принадлежит киевлянам
Карлос Самбрано / фото: ФК Базель

Агент защитника Карлоса Самбрано, чей контракт принадлежит Динамо, рассказал о вариантах продолжения карьеры перуанца.

"Я вижу несколько возможностей для его трудоустройства в Германии, где Карлос оставил о себе добрую память. Мне звонят из клубов Европы. Это хороший знак", – сказал агент футболиста Элио Касарето в комментарии extra.com.pe.

Самбрано, который принадлежит Динамо, заявил о желании остаться в Базеле

Кроме того, по его словам, Самбрано также может вернуться в Динамо, которое нуждается в усилении линии защиты.

Напомним, Карлос Самбрано принадлежит киевскому Динамо, но выступает за Базель на правах аренды, которая рассчитана до лета текущего года. У швейцарского клуба есть право выкупа игрока.

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