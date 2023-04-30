Форвард ПСЖ Лионель Месси хочет снова выступать за родную для себя Барселону.

Возвращение Месси в Барселону значительно усложнилось в последние дни, сообщает журналист Мартин Аревало в твиттере. Отмечается, что между "блаугранас" и каталонцами появились препятствия, которые невозможно преодолеть.

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В свою очередь ПСЖ все еще планирует переподписать новый контракт с Месси. Лео же желает перейти в Барселону и даже согласится на более низкую зарплату. Впрочем, даже несмотря на это, трансфер остается очень сложным.

К слову, Месси после победы на ЧМ-2022 значительно сдал по сравнению с первой половиной сезона. В общем, у Лео 20 голов и 19 ассистов в 36 матчах.

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() JUST IN: “I have received the information that, today Messi’s return to Barcelona got very complicated. Everything was on track and despite trying everything from his part, there are some barriers that cannot be unlocked between Barça and La Liga.” @arevalo_martin pic.twitter.com/i9uKFxhx4R — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) April 30, 2023