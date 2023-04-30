Возвращение Месси в Барселону под угрозой – аргентинец готов на уступки ради побега из ПСЖ
Форвард ПСЖ Лионель Месси хочет снова выступать за родную для себя Барселону.
Возвращение Месси в Барселону значительно усложнилось в последние дни, сообщает журналист Мартин Аревало в твиттере. Отмечается, что между "блаугранас" и каталонцами появились препятствия, которые невозможно преодолеть.
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В свою очередь ПСЖ все еще планирует переподписать новый контракт с Месси. Лео же желает перейти в Барселону и даже согласится на более низкую зарплату. Впрочем, даже несмотря на это, трансфер остается очень сложным.
К слову, Месси после победы на ЧМ-2022 значительно сдал по сравнению с первой половиной сезона. В общем, у Лео 20 голов и 19 ассистов в 36 матчах.
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