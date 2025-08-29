Возвращение Левандовски и экс-звезды Динамо – Польша обнародовала состав на матчи отбора к ЧМ-2026
Наставник сборной Польши Ян Урбан объявил имена игроков, которые примут участие в матчах квалификации чемпионата мира 2026 года.
Стали известны имена футболистов, которые смогут принять участие в сентябрьских матчах сборной Польши против сборных Нидерландов и Финляндии.
Вратари: Бартломей Дронговски, Камиль Грабара, Бартош Мрожек, Лукаш Скорупски;
Защитники: Томаш Кендзера, Ян Зиулковски, Ян Беднарек, Аркадиуш Пырка, Павел Вшолек, Мэтти Кеш, Якуб Кивйор, Пшемыслав Вишневский;
Полузащитники: Бартош Капустка, Пшемыслав Франковски, Якуб Камински, Якуб Пиотровски, Себастьян Шимански, Петр Зелиньски, Камиль Гросицки, Бартош Слиш, Никола Залевски;
Нападающие: Роберт Левандовски, Адам Букса, Кшиштоф Пионтек, Кароль Свидерски.
В составе не обошлось без сюрпризов. После длительной паузы вновь вызван экс-игрок Динамо Томаш Кендзера. В ряды национальной команды возвращается Камиль Гросицки, который ранее объявлял о завершении карьеры в сборной.
Самое громкое возвращение – Роберт Левандовски. Форвард Барселоны возобновил отношения с федерацией после конфликта с предыдущим тренером Михалом Пробежем. Пока неизвестно, получит ли Левандовски капитанскую повязку обратно, ведь в последнее время ее носил Петр Зелиньски.
