Британские функционеры решили вернуть один из олдскульных символов местного футбола – стоячие места на стадионах.

С 1 января 2022 года в двух дивизионах начнут тестирование террас, сообщает официальный сайт Управления по безопасности спортивных объектов Соединенного Королевства.

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Каждый клуб Премьер-лиги и Чемпионшипа может принять участие в пилотной программе. До 6 октября государственный орган будет принимать заявки. Если управление не выдвинет замечаний, то клубы-участники проекта смогут использовать стоячие места на домашних аренах с января до конца сезона 2021/22.

Напомним, что трибуны со стоячими местами были запрещены британским правительством после трагедии Хиллсборо в 1989 году. Тогда в результате давки на террасе погибли 96 болельщиков Ливерпуля.

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