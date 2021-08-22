Вулверхэмптон принимал Тоттенхэм в рамках второго тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Тренер Тоттенхэма дал бой своей бывшей команде благодаря голу с пенальти от Деле Алли.

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Игроки Вулверхэмптона доминировали на поле и даже нанесли втрое больше ударов за гостей, но у "волков" были проблемы с меткостью. Главная звезда Тоттенхэма Харри Кейн впервые с 2018-го начал матч АПЛ на скамейке запасных. Форвард сборной Англии вышел на последних минутах. Напомним, ряд британских СМИ "сватали" Харри в Манчестер Сити.

Тоттенхэм продолжает с 6-ю очками, Вулверхэмптон пока остается без зачетных баллов.

Манчестер Юнайтед расписал боевую ничью с Саутгемптоном, Тоттенхэм на выезде одолел Вулверхэмптон