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Возвращение Ибрагимовича на поле снова откладывается – Пиоли объяснил свое решение

16:41 - Читати українською
Возвращение Ибрагимовича на поле снова откладывается – Пиоли объяснил свое решение
Златан Ибрагимович / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли предупредил, что возвращения Златана Ибрагимовича в матче 28 тура Серии А против Ромы не будет.

 

"Мы должны оставаться мобильными в атаке. Нам нужно максимально использовать характеристики игроков на поле.

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Златан работал просто замечательно. Вчера он тренировался со своими товарищами по команде, но он еще не в форме. Он не примет участие в завтрашней игре. Ибрагимович будет с нами, но не будет сидеть на скамейке запасных", – приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, 38-летний швед еще не появлялся на поле после возобновления Серии А. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович провел 8 матчей, отметился тремя голами и ассистом.

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Милан Милан Италия Стефано Стефано Пиоли Милан - Рома Златан Златан Ибрагимович
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