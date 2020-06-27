Возвращение Ибрагимовича на поле снова откладывается – Пиоли объяснил свое решение

Главный тренер Милана Стефано Пиоли предупредил, что возвращения Златана Ибрагимовича в матче 28 тура Серии А против Ромы не будет.

"Мы должны оставаться мобильными в атаке. Нам нужно максимально использовать характеристики игроков на поле.

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Златан работал просто замечательно. Вчера он тренировался со своими товарищами по команде, но он еще не в форме. Он не примет участие в завтрашней игре. Ибрагимович будет с нами, но не будет сидеть на скамейке запасных", – приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, 38-летний швед еще не появлялся на поле после возобновления Серии А. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович провел 8 матчей, отметился тремя голами и ассистом.

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