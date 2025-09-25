Артем Довбик в этом сезоне еще ни разу не выходил в стартовом составе Ромы в матчах Серии А, но в Лиге Европы наконец получил шанс начать игру с первых минут.

"Не нужно каждый раз указывать на него пальцем": Гасперини защитил Довбика от критики журналистов

Первый ассист игры Пеллегрини на 52-й минуте – после углового его подачу головой замкнул Н'Дика. Второй мяч Рома забила с игры: Цимикас отдал свой первый результативный пас, а Манчини подключился к быстрой атаке и замкнул передачу с левого фланга в касание, использовав позицию Довбика. Это первый матч сезона, в котором Рома смогла забить более одного гола.

Позже Николо Пизилли допустил грубую ошибку, приведя к пенальти после фола на Менди, который уже выпускал мяч за пределы поля. Пенальти реализовал Моффи, однако Ницца не сумела воспользоваться шансом для камбека.

Артем Довбик был заменен на Фергюсона на 69-й минуте и на протяжении игры ничем особенным не запомнился.

