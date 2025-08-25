Стало известно, что сейчас мешает оформлению трансфера Артема Довбика из Ромы в Вильярреал.

В трансферной саге Артема Довбика, который серьезно заинтересовал Вильярреал, возникли трудности. Об этом сообщает Giallorossi.net со ссылкой на инсайдеров Маттео Моретто и Марко Контерио.

Рома настаивает на аренде украинца с обязательным выкупом, тогда как "желтая субмарина" хочет, чтобы эта опция была не обязательной.

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии и, возможно, стороны смогут принять компромиссное решение.

Напомним, что Артем Довбик становился лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе Жироны в сезоне 2023/24. За Рому украинский форвард забил 17 голов в прошлой кампании, но этого оказалось мало для нового наставника Джана Пьеро Гасперини, который не видит Артема игроком основы "волков".

