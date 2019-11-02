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Возвращение Десны на второе место в УПЛ в видеообзоре матча против Ворсклы

17:53 101 Читати українською
Возвращение Десны на второе место в УПЛ в видеообзоре матча против Ворсклы
Ворскла – Десна – 0:1 – видео гола и обзор матча

В матче 13-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла уступила черниговской Десне. Смотрите видео гола и ярких моментов поединка на "Футбол 24".

 
Максим Имереков 76’
76’ Максим Имереков

Подопечные Александра Рябоконя сумели вырвать победу благодаря голу Максима Имерекова, который отличился в середине второго тайма.

Десна переиграла Ворсклу в матче без моментов и продолжила посягать на серебро УПЛ

Черниговцы набрали 26 очков и, по крайней мере, временно поднялись на вторую строчку в турнирной таблице (Динамо свой матч против ФК Львов сыграет завтра). Ворскла осталась последней.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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