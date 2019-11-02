Возвращение Десны на второе место в УПЛ в видеообзоре матча против Ворсклы

Англия — 19:00 803
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Ньюкасл обыграл Вест Хэм в ярком выездном матче АПЛ – Ярмоленко стал худшим и получил наказание
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Шахтер экспериментальным составом разгромил Карпаты, сыграв посредственный матч – дикий фейл Пидкивки и джокер КоваленкоУкраина — 16:05 504
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Золоті 80-ті: Шахтар на броньовику, кат Динамо, смертельні жнива у Бредфорді і ще 27 фото "старої школи"Овертайм — 12:00 502
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Шахов – сенсаційний герой у матчі Серії А, українець засмутив Раньєрі, вразив італійські ЗМІ і навіть президента ЛеччеИталия — 1 нояб 2095
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Малиновский претендует на звание лучшего игрока месяца в АталантеИталия — 1 нояб 151