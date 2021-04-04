Главный тренер киевлян Мирча Луческу определился со списком игроков, которые будут противостоять Олександрии в очередном туре чемпионата Украины.

Сегодня, 4 апреля, киевское Динамо в рамках 20-го тура УПЛ проведет в Александрии поединок против подопечных Владимира Шарана. "Бело-синие" заявили на поединок с "горожанами" 22 игрока, сообщает официальный сайт Динамо.

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Бросается в глаза отсутствие в ней Виктора Цыганкова. Лидер киевлян пропустил мартовские матчи сборной Украины из-за травмы и не успел восстановиться к поединку с Александрией. Зато стоит отметить возвращение Артема Беседина, который тоже не играл за сборную из-за повреждения и присутствие молодого Викентия Волошина.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко.

Защитники: Томаш Кендзера, Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сидклей, Александр Тымчик, Денис Попов.

Полузащитники: Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Викентий Волошин.

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

Напомним, после 19-ти туров Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая Шахтер на 7 очков.

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