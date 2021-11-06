"Как и кто-либо другой, я узнаю список вызванных игроков только тогда, когда его объявляет тренер. Только он решает, поэтому я могу это понять. Кто я такой в его глазах, чтобы он вызвал меня первым? Только он принимает решение, но я бы оценил, если бы меня предупредили. Некоторым игрокам Дешам сообщал об этом заранее.

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Возвращение Бензема внесло тактический дисбаланс в игру сборной Франции. Я говорю об этом открыто, хотя ничего не имею против Карима. Многое произошло вопреки его воле. Франции удалось преодолеть эту проблему спустя долгое время, например, мы увидели это в Лиге наций. Но ушло много времени.

Карим быстро изменил стиль игры, существовавший в сборной Франции в течение 5 лет. Такие изменения не должны происходить сразу, особенно на столь важном турнире как Евро. Нужно было найти другие тактические ориентиры, ведь у нас с Каримом разные стили игры. В общем, у нас с Бензема никогда не было проблем. Карим изменился, повзрослел и сильно спрогрессировал. Во время Евро атмосфера была хорошей, мы каждый день ели за одним столом", – приводит слова Жиру Sports.

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