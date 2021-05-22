33-летний форвард официально вернулся в сборную Франции перед чемпионатом Европы. Это повлияло на продажу экипировки национальной команды, информирует Marca со ссылкой на Unisports.

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С момента объявления состава Дидье Дешамом реализация футболок "трехцветных" выросла на 2400%. Источник отмечает, что именно благодаря появлению Бензема форма французов может иметь наибольшие продажи перед Евро-2020 среди всех команд, которые подписали контракты с Nike.

Напомним, Карим не вызывался в национальную команду с 2015 года на фоне скандала с шантажом секс-видео партнера по сборной Матье Вальбуэна. На чемпионате Европы французы вместе с Бензема сыграют с Германией, Португалией и Венгрией.

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