В субботу, 29 октября, Ливерпуль попытается реабилитироваться перед родными фанатами за проигрыш Ноттингему. Соперником мерсисайдцев на "Энфилде" будет Лидс, стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:50.

Трансляция

Посмотреть матч 14 тура АПЛ Ливерпуль – Лидс можно на setantasports.com. Комментировать ход событий в игре для зрителей будет Игорь Бойко.

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Цимикас – Эллиот, Хендерсон, Фабинью, Карвалью – Салах, Нуньес.

Лидс: Мелье – Кристенсен, Кох, Льоренте, Стрёйк – Клих, Рок – Харрисон, Ааронсон, Сюммервиль – Бэмфорд.

Арбитры

Главным арбитром матча будет известный Майкл Оливер. На линиях ему помогут Стюарт Барт и Саймон Беннет. Роль четвертого арбитра исполнит Крейг Поусон, а за VAR будут работать Стюарт Аттвелл и Мэтью Уилкс.

Текущая форма

Сезон 2022/23 – это год перестройки Ливерпуля. Команда Клоппа играет так же агрессивно, создает просто безумное количество голевых моментов и доминирует в противостоянии с любым соперником. Исчез только один фактор, но без него больших побед не одержишь – результативность. Мерсисайдцам для взятия ворот нужно гораздо больше моментов, чем раньше.

Нуньес еще не полностью влился в коллектив, а Салаха соперники уже хорошо изучили и практически не оставляют для него свободных зон. Часто на спасение стал приходить Фирмино, но и его воодушевления иногда бывает мало. Сенсационное минимальное поражение Ноттингему – очень яркое тому подтверждение.

Если в прошлом сезоне Ливерпуль был фаворитом в противостояниях почти с любым соперником, то сейчас похвастаться подобной стабильностью ребята Клоппа не могут. Это тот же коллектив, но цена любой ошибки неожиданно стала очень высокой.

Впрочем, Ливерпуль, несмотря на все вызовы, не сбавляет обороты, а каждая неудача заставляет их атаковать еще более упорно. Аякс не сумел устоять перед безумным напором дома, а магия "Энфилда" добавляет ребятам Клоппа еще больше бонусов.

Мало верится, что Лидсу удастся получить хотя бы очко в этом матче. Джесси Маршу вроде бы удалось построить неплохую команду, которая много забивает и демонстрирует содержательный футбол. Вот только беда заключается в том, что сколько бы Лидс ни забивал – пропускает он все равно больше.

Нехватка концентрации, тотальный нефарт, неправильное построение защитных редутов – причин провала Лидса можно назвать много. Бесспорным фактом остается одно: за игрой эта команда заслуживает как минимум середины таблицы, однако ей придется сделать над усилием над собой, чтобы преодолеть капризную фортуну и сохранить прописку в сильнейшей лиге мира.

История противостояний

Статистика очных противостояний говорит в пользу Ливерпуля. Да что там польза – тотальное преимущество, в котором даже нет намеков на сопротивление Лидса.

В последних 10 матчах мерсисайдцы праздновали победу 8 раз, 2 матча завершились ничьей. Последние две игры – победа Ливерпуля с суммарным счетом 9:0, если брать общий показатель – 26:8. На бумаге Клопп и Ко должны добиться убедительной победы, которая имеет большие шансы получить статус "разгромной".

Кадровая ситуация

Лазарет Ливерпуля остается переполненным. Диас, Жота, Кейта, Матип, Алькантара и Артур вне игры и не смогут помочь партнерам. У Лидса ситуация не лучше: точно не будут играть Даллас, Рафинья и Форшоу до сих пор под вопросом Адамс, Купер, Грей, Гелхарт, Хьельде, Родриго и Синистерра.

У Клоппа достаточно качественная лавка, чтобы сохранить свой безумный темп, а вот для Марша визит на "Энфилд" с таким списком потерь может стать настоящим адом. Конечно, все покажет непосредственно игра, но поверить в успех Лидса с учетом обстоятельств почти невозможно.