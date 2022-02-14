Возможное вторжение России на территорию Украины и введение военного положения ставит под угрозу проведение международных спортивных мероприятий в нашей стране.

Если ситуация в Украине, вызванная опасностью полномасштабного вторжения северного соседа, в ближайшее время ухудшится, старт весенней части чемпионата Украины может быть перенесен, сообщает Meta Ratings.

Матч Динамо против Спортинга в Юношеской лиге УЕФА может пройти на нейтральной территории – португальцы боятся войны

Ранее обеспокоенность ситуацией выразил Спортинг, ставший соперником Динамо в Юношеской лиге УЕФА. Не исключено, что Союз европейских футбольных ассоциаций будет вести с украинским клубом диалог по поводу того, чтобы этот матч был перенесен во Львов или состоялся на нейтральном поле.

Кроме того, УЕФА прорабатывает возможности для других изменений в календаре домашних международных игр украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА, или потребует от украинской стороны дополнительных мер безопасности.

Динамо U-19 – в 1/8 Юношеской лиги УЕФА: Киев выбил чемпиона Испании, кипер "привез" гол, но стал героем серии пенальти