Возмущенный фанат выехал на автомобиле на поле, чтобы сбить судью и соперника – жестокие будни африканского футбола

Футбольные фанаты в ЮАР имеют свои методы решения скандальных ситуаций с участием арбитров.

Матч тамошней третьей лиги между Лука – Полокване был остановлен из-за выходки одного из зрителей.

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Болельщику хозяев показалось, что оппонент забил мяч не по правилам, однако арбитр проигнорировал нарушение. Возмущенный фанат решил немедленно восстановить справедливость. Он сел в свой внедорожник BMW X5 и выехал на поле в направлении судьи. Рефери оказался довольно прытким, поэтому гонщик переключился на другие цели – игроков соперника. К счастью, суд Линча по-африкански завершился без жертв.

В конце концов, игру пришлось переносить на другое время, так как водитель-каратель угрожал еще раз выехать на поле и таки достичь своей цели.

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