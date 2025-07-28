Хосеп Гвардиола заявил о желании взять перерыв в тренерской карьере после того, как он уйдет из става Манчестер Сити.

"Я знаю, что после этапа в Манчестер Сити у меня будет пауза. Сколько? Не знаю: год, два, три, пять, десять, пятнадцать. Но я действительно собираюсь взять паузу после ухода из Манчестер Сити.

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Роналду сказал, что чувствует себя на 28 лет? Мой биологический возраст – 75 лет. Я абсолютно разбит, все болит. Возможно, если я пройду тест, то окажется, что я моложе. Надеюсь, со временем мне станет лучше, чем сейчас. Поэтому мне нужны такие места, чтобы выздоравливать", – заявил Гвардиола в интервью GQ Espana.

Контракт Гвардиолы с Ман Сити рассчитан до лета 2027 года.

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