Хави недавно заявил, что собирается покинуть свой пост после завершения текущего сезона. Руководство Барселоны уже подыскало кандидата на его замену.

Хави получил мощное усиление перед матчем Ла Лиги – лидер Барселоны вернулся спустя три месяца после травмы

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Ганс-Дитеру Флику импонирует вариант возглавить каталонцев. Немецкий специалист, который с сентября 2023 года находится без работы после провала со сборной Германии, уже начал готовиться к вероятному назначению, и учит испанский язык.

Напомним, что Флик уже вошел в историю Барселоны, унизив "блаугранас" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Именно немец в 2020 году руководил Баварией, которая сумела обыграть каталонцев со счетом 8:2.

Кто возглавит Барселону после Хави – "ограбление" Зинченко, сенсационный камбэк Моуринью или повторение трюка с Гвардиолой