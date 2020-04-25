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"Возможно за апрель выплаты урежут": Малиновский – о финансовой ситуации в Аталанте

20:42 20 Читати українською
"Возможно за апрель выплаты урежут": Малиновский – о финансовой ситуации в Аталанте
Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о ситуации с зарплатами в бергамском клубе.

"У нас есть бонусы за выход из группы Лиги чемпионов. В Аталанте не такие высокие зарплаты, поэтому пока все стабильно. Возможно, за апрель выплаты урежут.

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Пока конкретных разговоров об этом не было. Думаю, какое бы решение не приняли, никто не будет спорить. На данный момент ситуация стабильная", – сказал Малиновский для Youtube-канала УАФ.

Напомним, Руслан присоединился к Аталанте прошлым летом – полузащитник перешел в бергамский клуб из бельгийского Генка, подписав контракт на 5 лет. В текущем сезоне футболист сборной Украины провел за свою команду 31 матч во всех турнирах, в которых забил 5 голов и трижды ассистировал партнерам.

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Теги
Италия Украинцы за рубежом Легионерский хлеб Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта футбольные финансы
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