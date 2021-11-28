Во время матча Вильярреал – Барселона горячо было не только на футбольном поле.

Барса впервые в Ла Лиге 2021/22 выиграла на выезде. Этого могло и не быть, ведь "блаугранас" пропустили от Вильяреала на 76-й минуте, однако голы Депая и Коутиньо с пенальти позволили каталонцам добыть 3 очка. Впрочем, этого могло и не быть, если бы в начале матча арбитр назначил 11-метровый в ворота гостей за игру рукой Пике.

Этот эпизод очень разозлил Унаи Эмери, который выразил недовольство решением рефери. Хави ответил оппоненту, после чего тренеры обеих команд обменивались жестами и репликами на протяжении всей игры.

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"Такое впечатление, что VAR в этом эпизоде ​​уснул. Арбитры повлияли на результат игры, и это далеко не впервые. Хотелось бы получить объяснение, почему у меня возникает ощущение, что судьи не уважают Вильярреал. Пике четко сыграл рукой. VAR – это технологии, но ими руководят люди, поэтому кто-то должен взять на себя ответственность. Такое впечатление, что большим командам намеренно хотят помочь", – цитирует Эмери AS.

К слову, после финального свистка Иманол Идиакес – ассистент Эмери – поругался в подтрибунном помещении с Хави. Тренеры сказали друг другу несколько неприятных реплик. В дело вынуждена была вмешаться полиция, попросившая участников инцидента разойтись и дать возможность арбитрам покинуть поле.

Заметим, что все завершилось мирно. Делегат матча не отразил этот инцидент в своем рапорте, а Хави после матча отдал несколько комплиментов "желтой субмарине", сказав, что очень уважает соперника.

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