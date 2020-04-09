"Возможно, удастся получить выгоду от коронавируса": Сульшер – о трансферах Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поразмыслил об изменениях на трансферном рынке, которые могут возникнуть после окончания пандемии CОVID-19.

"В какой-то момент футбол вернется в нормальное состояние, и важно быть к этому готовым. Мы хотим быть лучшими во всем, и, конечно, теперь у нас есть возможность больше обсуждать игроков, обсуждать трансферные планы. Мы с тренерским штабом оценивали, что нам нужно , смотрели матчи, делали выводы, дискутировали.

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Кто знает, как отреагирует трансферный рынок? Кто знает, каким клубам придется продавать игроков? Может сложиться ситуация, из которой удастся извлечь выгоду, а у нас в Манчестер Юнайтед хорошее финансовое положение, мы – один из крупнейших клубов в этом плане. Уверен, что когда все вернется в норму, мы сможем сделать то, что хотели", – цитирует Сульшера издание Sky Sports.

Напомним, в Великобритании по состоянию на 9 апреля на коронавирус заболело почти 62 тысячи человек, зафиксировано 7111 летальных случаев.

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