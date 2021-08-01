"Честно говоря, я не понял этого решения. Очень сильно удивлен. Андрей хорошо работал в сборной, показал высокий уровень тренерского мастерства. И результаты говорили сами за себя.

Шевченко неожиданно попрощался со сборной Украины

Еще важный момент – молодые игроки постоянно прогрессировали в сборной. Шевченко открыл много юных ребят для большого футбола – это дорогого стоит. Игроки сборной шли в хорошие европейские клубы при Шевченко, он раскрывал их.

Возможно, у Шевченко другие планы. Я могу его представить в статусе главного тренера европейского клуба. Андрей знает несколько языков, свободно говорит на них. Он был выдающимся игроком, хорошо проявил себя на тренерском поприще. У него много козырей для того, чтобы возглавить европейский топ-клуб", – поделился Семин в комментарии Sport24.

Заметим, самым большим достижением Андрея Николаевича в работе с "сине-желтыми" был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии. Сейчас главная команда страны борется за участие в финальной стадии ЧМ-2022.

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