"Для нас игра сборной Украины не стала сюрпризом. Мы знали, что соперник будет действовать с резкими переходами от обороны в атаку. Мы были в курсе, что нас ожидает тяжелый в плане физической нагрузки матч, но мы справились. Также нам было известно, что сборная Украины в основном состоит из игроков Динамо и Шахтера, которых мы хорошо знаем.

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Кого Северная Ирландия будет поддерживать на Евро? Я не собираюсь смотреть турнир (смеется). На самом деле нам будет интересна группа Италии и Швейцарии, которые являются нашими соперниками в отборе на ЧМ. Также буду смотреть матчи "домашних" Англии, Шотландии и Уэльса. Я же могу поддерживать кого угодно? Возможно, теперь посмотрю и несколько матчей Украины. Желаю удачи на Евро", – заявил Бараклаф в послематчевом комментарии.

Напомним, впереди у Украины остался один подготовительный спарринг. Подопечные Шевченко встретятся с Кипром 7 июня, а 13-го – старт на Евро поединком против Нидерландов.

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