"Я очень горжусь ребятами и тем, что мы сделали, но, к сожалению, это часть футбола... Трудно подобрать слова в такой момент. Утешиться невозможно.

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В моей жизни было несколько сложных решений, не только в сборной, но и личных. Это все очень больно. Что ж, иного пути нет. Я парень, который вставал всякий раз, когда падал. К сожалению, как игрок я не смогу поднять этот кубок. Кто знает, возможно, выйдет позже в другой роли", – приводит слова 38-летнего Силвы UOL.

Добавим, что для защитника Челси это был 113-й матч и четвертый Мундиаль в футболке сборной Бразилии. Вместе с "селесао" он выиграл Кубок конфедераций-2013 и Копа Америка-2019.

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