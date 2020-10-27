"Назначение Луческу главным тренером Динамо? Я не украинец, но я все понимаю и знаю историю. Конечно, я слышал о Луческу до своего прихода в Динамо. Это тренер, который много лет в футболе. Знаю, что он тренировал Шахтер 12 лет, выиграл с клубом Кубок УЕФА и много титулов. Но Луческу – топ-профессионал, очень любит футбол. Сейчас он выполняет отличную работу в Динамо.

Луческу назвал свою главную цель в Динамо

У каждого клуба есть активные фанаты, которые будут бороться за команду и за принципы, в которые они верят. Такое случается везде. В Уругвае тоже была похожая ситуация – тренер соперника возглавил мою команду. Ультрас Насьоналя протестовали против него, но с ним команда начала побеждать и давать результат. Каждый тренер, футболист или человек имеет свое прошлое. История знает немало случаев, когда игроки переходят к сопернику. И так будет продолжаться.

Самое важное, что Луческу хочет побеждать Шахтер. В Турции он тренировал двух принципиальных соперников – Бешикташ и Галатасарай. В Румынии работал с Динамо Бухарест и Рапидом. Теперь он – тренер Динамо Киев, который хочет лучшего для команды и для каждого из нас. Думаю, его приглашение – это очень правильное решение президента. Луческу – 75 лет, но он очень мотивирован. Он много работает и каждый день показывает, какие вещи мы можем улучшить, чтобы стать лучше.

Его первые слова после прихода? Луческу просто сказал, что сейчас он на 100% принадлежит Динамо, хочет побеждать с этой командой, а игроков сделать лидерами. И хочет лучшего для нас, потому что это будет лучше для него.

Слова Игоря Суркиса? Это на 100% правда и точный комментарий. Сейчас с командой работает один из лучших тренеров. Если мы не достигнем успеха с ним и не будем учиться у него, может быть, проблема не в тренере, а в игроках. Думаю, у нас есть все, чтобы прогрессировать и становиться лучше футболистами.

Я никого не критикую, но, возможно, раньше у нас не было четкой идеи, как мы хотим играть. Сейчас у нас все это есть. Мы понимаем, какой стиль футбола хотим показывать", – рассказал Де Пена Tribuna.com.

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