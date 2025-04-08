– Сегодня я заметил, что мы становимся более искусными в аспекте силовой борьбы. Бойцовские качества у команды хоть отбавляй. Но таймы отличались. Хорошо начали первый тайм, не давали сопернику перейти половину поля. Впоследствии Карпаты выровняли ситуацию и были моменты, когда мы давали им слишком много свободного пространства. В конце концов, угроз это не принесло. Игра была равной до конца первой половины встречи.

Полесье – Карпаты: Лупашко раскритиковал арбитра за неназначенный пенальти на последних минутах

Ну а второй тайм... У нас была куча моментов, которые мы должны были реализовывать. Гол, который мы пропустили через фактически одну проигранную дуэль – не соответствовал логике. Но я благодарю своих ребят за реакцию на пропущенный мяч. Они продолжили создавать моменты, нагнетать. Обидно, что не забили с игры. Но результат есть, свой гол мы нашли. Двигаемся дальше.

– Давали ли вы отдельные наставления Батисте? В некоторых моментах он довольно неожиданно и часто пропускал мяч на партнеров.

– Это были его интуитивные решения, таких установок не было. Ребята коммуницируют на поле и пытаются друг друга понимать без слов. Иногда им удается это делать, иногда нет.

– Был ли пенальти в эпизоде с фолом против Игора Невеса?

– Я не могу прокомментировать ни один из моментов, пока я их не пересматривал. Насколько я понял, у соперника были большие претензии к арбитру. Сейчас я не могу поделиться своим мнением, надо пересмотреть эпизод. Эти решения принимает другой человек. Сегодня сложилась такая ситуация, что мы получили право на пенальти, а соперник – нет. Это был единственный реализованный одиннадцатиметровый за очень длительный срок.

Если считать каждую игру, где поставили, а где – нет, то этот диалог зайдет в тупик. Опять же, решение было принято. Конечно, я не буду жаловаться на него. Возможно, после просмотра повтора эпизода я соглашусь, что это пенальти. Это нормально, – цитирует Ашура пресс-служба Карпат.

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