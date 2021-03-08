"Первая причина, наверное, в том, что настроение команды сохранялось не до конца. Это видно практически в каждом матче: начинает Шахтер активно, а потом снижает обороты. Это, наверное, физическая готовность не максимальная. Относительно эмоциональной готовности и не говорю, это само собой. Такой клуб, как Шахтер не может играть на таком уровне.

Шахтер при первой осечке назначит Срну вместо Каштру, – Шершун

Сейчас любой коллектив дает бой Шахтеру и практически всегда приобретает положительный результат. Это не нормально. Мне кажется, какая-то растерянность есть. Ребята сами в шоке, не могут понять, что происходит. Агробизнес хорошо выглядит. За три года команда практически прошла путь из второй лиги к лидеру Первой и может даже выйти в Премьер-лигу.

Возможно, где-то упала мотивация у Шахтера. Нужна свежая кровь. Возможно, пора сделать замену на тренерском мостике? Возможно, это тревожный звоночек. Осенью, после поражения от Боруссии, я говорил, что Шахтер практически опустился на дно. И вот после поражения от Агробизнеса "горняки" там и находятся. И кто найдет способ, как выйти из этого положения, то будет лучшим врачом. Видно, что пока не могут найти того, кто бы улучшил состояние Шахтера. Для клуба очень важно не только выигрывать, но и показывать качество игры. Ее в конце прошлого сезона и в начале нынешнего мы не видим.

Шахтер – Рома: чемпион Украины в ожидании дуэли с Фонсекой – проморолик к матчу Лиги Европы

Я прекрасно помню кризис команды в 2008 году, когда мы не очень хорошо выступали. Мы всей командой собрались и пришли на какой-то спектакль в театр. И президент клуба, и Луческу были в подавленном состоянии, практически слезы шли. И все не могли понять, будут ли увольнять главного тренера. В результате что случилось? Луческу остается и мы в следующем году выиграем Кубок УЕФА. Нужно искать причину только в себе. Коллектив должен работать, искать причину своих неудач, а не отговорки, как в матче с Олимпиком", – сказал Шевчук в эфире программы "Великий Футбол".

"Чому б Агробізнесу не обіграти Динамо?": Чижевський – про тріумф над Шахтарем, роль Луческу та нові Карпати