"Поведение Петракова? Это демонстрация чего-то. Возможно, он хороший актер и решил так играть, другие мысли в тот момент были, но мне неприятно это. Неприемлемое поведение. Журналисты ни в чем не виноваты. Они посредники между людьми, которые занимаются работой и болельщиками. Если журналисты не будут приходить, тогда о них никто вообще не узнает.

Украина – Босния и Герцеговина: предматчевая пресс-конференция Александра Петракова – опять лаконично о главном

В нашем футболе журналисты, наоборот, добавляют перца, хотя бы какое-то развлечение делают. Мало людей ходят на трибуны, мало болельщиков смотрят по телевизору. Надо уважать их", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Петраков провел очень лаконичную пресс-конференцию перед поединком с Финляндией. По подсчетам, наставник сборной Украины сказав лишь 37 слов.

"Ну что, фанаты Малиновского, вы успокоились?": Петраков ответил критикам победой, или Почему незаменимых игроков нет